İmamoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin\'i tebrik etti

(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de AKP'den yeniden belediye başkanı seçilen Mevlüt Öztekin'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, " İstanbul'un 39 ilçesinin gözünden, kendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'yle paylaşmak istediği beklentileri ya da arzu ettiği projeleri dinliyoruz. Arzumuz, temmuz ayı itibariyle tüm bu ön görüşmelerin bittiği ve ilçelerle beraber karar verilen şablonu, 5 yıl boyunca takip etmek. Stratejik planımızın altlığını, 39 ilçemizle birlikte üretiyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un ilçelerinde başkan seçilen CHP'li isimlere tebrik ziyaretlerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı göreve ikinci kez seçilen Kağıthane Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mevlüt Öztekin'i de makamında ziyaret etti. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında göreve gelen 39 ilçe belediye başkanını tebrik ziyaretlerine devam ettiklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul'un 39 ilçesinin gözünden, kendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'yle paylaşmak istediği beklentileri ya da arzu ettiği projeleri dinliyoruz. Bu, aynı zamanda bizim adımıza her ilçeyi, ilçe belediyesi üzerinden, onların gözüyle görmek ve hissetmek. 39 ilçeyle yaptığımız bu ilk toplantı, sonrasındaki bir kısım toplantıların da takipçisi olacağımız bir şablonu önümüze koyuyor. Bu vesileyle arzumuz, temmuz ayı itibariyle tüm bu ön görüşmelerin bittiği ve ilçelerle beraber karar verilen şablonu, 5 yıl boyunca takip etmek; tabiri caizse, stratejik planımızın altlığını, 39 ilçemizle birlikte üretiyoruz" dedi.

"İstanbul'un yereli çok güçlü olmalı"

Öztekin'i de birlikte çalışacakları 5 yıl içerisindeki süreci tariflemek için ziyaret ettiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunu, İstanbul'umuzun her ilçesiyle bitirdikten sonra da yine düzenli bir biçimde hem belediye başkanlarımız nezdinde hem de diğer yöneticiler paralelinde bir çalışma düzenini oturtma arzusundayız. Burada ortaya koyacağımız çalışma düzeni, bir döneme ait bir düzen değil de bunu yarınlara nasıl kurumsallaştırıp taşıyabiliriz, bunun altyapısını dahi düşünüyor ve çalışıyoruz. Çünkü, kanunen aslında bir arada çalışacağımız birçok yükümlülüğümüz var ama bunu inisiyatiflere bırakmadan, güçlü bir çalışma modeline dönüştürmenin de yol ve yöntemini bulmamız gerekiyor. İstanbul'un yereli çok güçlü olmalı ki, halkın iradesi her noktasına, beklentisi, arzusu yansıyabilsin. Bu anlamda umarım bu 5 yıl hem Kağıthane Belediyemiz açısından, Kağıthane halkı açısından hem siz ve sizin siyasi, bürokrasideki yol arkadaşlarınız açısından başarılı bir dönem olsun. Her ilçemizin başarısı, Büyükşehrimizin başarısı, İstanbul'un çok daha iyi hizmet alması demek. Baktığımız pencere bu. Yolunuz açık olsun. Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın. ve Kağıthane için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun."

Öztekin: "İnşallah güzel hizmetlerle beraber ilçemize, İstanbul'a hizmet etmeye güzellikle devam ederiz"

Öztekin de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'hoş geldiniz diyoruz. Yeni dönem hayırlı olsun. 'Kağıthane'mize güzel hizmet etmeyi, vatandaşımızın beklentilerine cevap vermeyi, Büyükşehir'in yapması gerekenlerle el birliğiyle beraber yapmayı Rabbim nasip etsin' diyoruz. Ekibinize, Genel Sekreterinize, Tonguç Bey'e -sağ olsun beraberiz- ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kağıthane'miz için, İstanbul için hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel hizmetlerle beraber ilçemize, İstanbul'a hizmet etmeye güzellikle devam ederiz" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Öztekin, kurum kurmaylarının katılımıyla, Kağıthane'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak toplantı gerçekleştirdi.