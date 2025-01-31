İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplandılar - Son Dakika
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İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplandılar

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İstanbul Adliyesi'ne ifade vermek için giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla binlerce vatandaş adliye önünde toplandı. TOMA'lı ve biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan vatandaşlar, İmamoğlu'na olan desteklerini dile getirdi.

31.01.2025 16:00  Güncelleme: 17:44
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Haber: Beril KALELİ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade için İstanbul Adliyesi'ne gideceğini duyan binlerce vatandaş Çağlayan'da adliye önünde buluştu. Vatandaşlar İmamoğlu'nun otobüs konuşmasını izlemeye çalışırken TOMA'lı, biber gazlı polis engeliyle karşılaştı. Engele rağmen otobüse ulaşan vatandaşlar ANKA'ya duygularını ifade etti. Bir vatandaş, İmamoğlu ile Yavaş'ın birlikte poz vermesi karşısında mutluluğunu ifade ederken bir başkası "Gazdan da mazdan da korkmuyoruz. Gazla bizi korkutamazlar" dedi.

TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Adliyesi'nde hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. İmamoğlu'nun adliyeye geliş saati 10.00 olarak bildirilmesine rağmen yaşlısı, genci çok sayıda yurttaş adliye önüne akın etti. İfadenin bittiği dakikalarda da İmamoğlu'nun konuşmasını dinlemek isteyen vatandaşlar TOMA'lı, biber gazlı polis engeliyle karşılaştı. Buna rağmen otobüse ulaşan vatandaşlar ANKA'ya duygularını ifade etti.

Vatandaşların açıklamaları şöyle:

"Faşizmden bir an önce kurtulmak lazım"

- Onunla her zaman gurur duyuyoruz.

Bu kötülük, bu faşizmden bir an önce kurtulmak lazım. Başka çaremiz yok. İmamoğlu belediye başkanı oldu olalı başı dertten kurtulmuyor.

O otel yandıktan sonra birşeyler yapmak istediler. Milleti bir yerlerde toplayalım, orayı unutturalım, ölenleri. Bunlar orayla uğraşsınlar, biz de burayı kapatalım diye, bunların dertleri bu. (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) ikisi beraber oldu mu, bunlar diyor ki 'Biz birliğiz, bizimle uğraşmayın, bizimle kimse uğraşmasın, bitti'. Gazdan da mazdan da korkmuyoruz. Gazla bizi korkutamazlar.

Vallahi yeter ya. Hak hukuk adalet diyoruz. sandığa gömeceğiz AKP'yi...

"Gazla müdahale edilmesi çok büyük ayıptı"

Halkımıza gazın sıkılması çok büyük kötülüktü. Çünkü biz burada Türk milleti olarak buradayız ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Gazla müdahale edilmesi çok büyük ayıptı. İkincisi Kartalkaya'da geçen hafta çok büyük yangın oldu 78 canımız gitti. Onların yargılanması gerekirken Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması çok büyük ayıp oldu. Gaz müdahalesinde az daha bayılıyordum. Su da bulamadık o anda. Çok büyük bir facia yaşadık burada, o anda. Yani bu şaka değil ciddi söylüyorum. Hangi partili olursanız olun Türk milletine asla bu yapılmaz. Biz burada bir savaşa gelmedik. Biz burada Ekrem Başkan'a desteğe geldik.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplandılar - Son Dakika

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