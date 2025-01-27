İmamoğlu'na Jet Hızında İki Soruşturma Daha Açıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'na Jet Hızında İki Soruşturma Daha Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, yaptığı basın toplantısında söyledikleri nedeniyle yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, şehrin adil bir yargı düzenine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

27.01.2025 12:30  Güncelleme: 13:51
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçen hafta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasını eleştirdiği için kürsüdeki konuşmasından yaklaşık bir saat sonra soruşturma başlatılmasının ardından, bugün yine jet hızıyla bir soruşturma daha açıldı. İmamoğlu, bu sabah, son dönemde kritik soruşturmalarda görev almış bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ile ilgili açıklamalarından yaklaşık 5 dakika yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu, jet soruşturmayı "Bu şehre dair adil bir yargı düzeni oluşmasıyla ilgili dertleri yok. Bırak da bilirkişi açsın benim hakkımda, sen niye bu kadar acele ediyorsun?" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye  Ekrem İmamoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, bir bilirkişinin çok sayıda davada adeta bir infazcıya dönüştürülerek, hukuksuzların perdesi yapılmaya çalışıldığını savunarak, belgeler paylaştı. İmamoğlu açıklamasında "Yurttaşlarım büyük bir hayat pahalılığı içerisinde perişan durumdadır ve büyük oranda toplumumuzun tamamı. Facialar, felaketler ard arda geliyor. Gençlerimiz mülakatlarda eleniyor, geleceklerini yurt dışında arıyor. Çeteler yenidoğan bebeklerimizin canına kıyıyor. Kadınlarımız sokaklarda korkuyla geziyor. Çeteler etrafta cirit atıyor. Türkiye mülteci merkezi olmaya devam ediyor" dedi.

Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu kürsüden indikten yaklaşık 5 dakika sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."

Savcılık kaynakları, "Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınlayan medya organlarının soruşturma kapsamında olmadığını, aynı doğrultuda kendisi gibi bilirkişiyi hedef alacak şekilde münferiden yayın yapan medya organlarının soruşturma kapsamında olduğunu" bildirdi.

İmamoğlu: "Konuları Ekrem İmamoğlu, başka ilgi alanları yok"

İBB Başkanı İmamoğlu jet soruşturmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zaten mesele tam da bu. Hedef göstermek değil, belge üzerinden tespit yaptık. Ona fokuslanıp, onu mercek altına alacağına hala meseleyi Ekrem İmamoğlu'na çekiyor. Çünkü odağında ve zihninde Ekrem İmamoğlu var. Adalete, savcılık, hakimlik bu tür mercilerin manevi duygusu kimliğini yerle bir edecek bir hareket ve tavır. İyi bir psikoloji değil. Konuları, Ekrem İmamoğlu başka ilgi alanları yok. Bu şehre dair adil bir yargı düzeni oluşmasıyla ilgili dertleri yok. Bırak da bilirkişi açsın benim hakkımda, sen niye bu kadar acele ediyorsun."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Jet Hızında İki Soruşturma Daha Açıldı - Son Dakika

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