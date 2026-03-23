İmamoğlu'na Suç Örgütü Davası

23.03.2026 16:27
İstanbul'da İBB iştirakleriyle ilgili yargılanan 407 sanığın davasında Ekrem İmamoğlu sorgulandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Sukas'a çapraz sorgu yapıldı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumu, İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Sukas'a çapraz sorgu yapılmasıyla başladı.

İddianameye konu yardım kartlarının sorulması üzerine Sukas, "Şirketler, ramazan ayında gelenek olarak kendi gönüllerinden neyi isterlerse getirip bize bırakırlar. İhtiyacı olan varsa personelimizin ihtiyaçlarına kullanırız. Bir kısmını Büyükşehir'in iştirakler kısmına gönderirdik ama bunda bir zorlama yoktur. Bu geçmişten gelen bir gelenektir. Bununla ilgili rakamların olduğu bir kayıt da olmazdı. Sistematik bir şey olmadığı için de böyle bir kayıt yok." beyanını verdi.

Sorgu esnasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ekrem İmamoğlu, soru sormak için söz aldı.

İmamoğlu, "Sorularım Ali Bey'e. Çünkü bu dava ne yazık ki bir suç örgütü, örgütlenme ve buna yönelik birtakım olumsuz tutum ile davranışlar üzerine kurulu. Aslında burada Sayın Genel Müdür'e ve belki birçok yönetici olarak ya da siyasi görev alan arkadaşlara bu ve buna benzer soruları soracağım. Çünkü 'Biz liyakatli, sorumlu kamu yönetiminin bütün ahlaki değerlerini taşıyan bir süreci mi yönettik? Yoksa başka bir süreci mi yönettik?' Bu sorular sayesinde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum." dedi.

İddia makamının sunduğu tabloların tümüyle çöp niteliğinde olduğunu öne süren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tek bir belge yok. Ekrana yansıtılan belge de İBB'ye ve iştirakine ait bir belge. 'MASAK üzerinden hazırlandı.' diye ifade ettiler. Vahim bir durumdur. Sayın hakimim, bunu söylemek zorundayım. Bizim yaklaşık 18 aydır kurumlarımızdan polis marifetiyle her istediğini alan bir iddia makamı var. Çok ilginçtir, 2019 öncesini istemiyorlar. Vahim bir durumdur. İddia makamını kınıyorum. Aslında sizi ilgilendiren şöyle bir taraf var: Sayın hakimim, bir önceki tablonun tümüyle yalan olduğunu iddia makamı bile getirdi. Bu da tümüyle yanlıştır. Aslında sizin suç duyurusunda bulunmanız mı gerekir?" ifadelerini kullandı."

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu konuştuğu sırada, "Onu kendi savunmanızda alırız. Aksi yönde iddia olursa kurumlardan temin ederiz." dedi.

Bunun ardından İmamoğlu, 30-40 beyan üzerine 15 kişinin tutuklu olduğunu iddia ederek, Ali Sukas'a nasıl işe başladığını sordu.

Sukas, mesleğini çok severek yaptığını ve kendisini her an geliştirdiğini belirterek, "Akademik camiada bilinen birisiyim. Siyasi tarafım da vardır. 2019 seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev alabilecekler noktasında CV'mi iletip bekliyordum. İnsan kaynaklarından beni aradılar. Daha sonra Ağaç AŞ'de görev almamla ilgili karar alındığı söylendi. Aynı gün başkanın hayırlı olsun dileğini aldım. Onunla görüşmemde o. İlk defa o zaman karşılaştım." diye konuştu.

İmamoğlu'nun, "Çalıştığınız yöneticilerle ilgili bir baskı, 'İmamoğlu şunu istiyor.' diye bir dayatma yapıldı mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Sukas, hayır cevabını verdi.

"Toplantılar yıllık faaliyetlerle ilgili sunum toplantısıydı"

Sukas, Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldikleri toplantılarda neler konuşulduğunu sormasının ardından, "Toplantılar yıllık faaliyetlerle ilgili sunum toplantısıydı aslında. Biz de şirketten genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak katılırdık. Şirketin faaliyetleriyle ilgili sunum yapardık. Yılda bir bu toplantılar oluyordu." dedi.

İmamoğlu'nun "Örtülü, gizli buluşmamız oldu mu?" sorusuna cevap veren Sukas, "Bir örgüt varlığına bırakın benim üye olmam, böyle bir yapı olsa kendi tecrübemden az çok hissederim. Duyum bile almadım, dedikodusu bile olmadı. Kesinlikle böyle gizli, açık ya da özel bir organizasyon hiçbir zaman için şahit olmadığım bir şey." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Sukas, İmamoğlu'nun "Size bir firma zorlamam oldu mu?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey olmadı." cevabını verdi.

İmamoğlu, İBB'nin bir örgüt ve teşkilat olduğunu belirterek, "Her iki terimle, 93 bin kişilik çalışanı olan bir teşkilattan ne yazık ki 'suç örgütü' çıkarılmaya çalışılıyor. Ali Bey de benim sorularıma net ve somut cevap verdi. İnşallah hayırlara vesile olsun diyeyim ama bu soruları sürekli soracağım. Diğer şahit arkadaşlara da." diye konuştu.

Duruşma, Sukas'ın çapraz sorgusunun ardından avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kaynak: AA

