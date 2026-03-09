İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar: Davanın İlk Duruşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar: Davanın İlk Duruşması

İmamoğlu\'na Yönelik Suçlamalar: Davanın İlk Duruşması
09.03.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi'nde, İmamoğlu'na ait çıkar amaçlı suç örgütü davasının iddianamesi görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bugün duruşması başlayan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesi konuşuldu.

İBB Meclisi mart ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesi üzerine söz aldı.

Bugüne kadar yargı süreci devam ederken konuyu siyasallaştırmamak için iddianame içeriğine girmemeye özen gösterdiklerini belirten Kaynar, ancak CHP'li meclis üyelerinin her toplantıda iddianameyi tartıştığını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye ilişkin yakışıksız ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Kaynar, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede, 143 ayrı eylem başlığında toplam 190 suç isnadı yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, örgüte yardım, rüşvet (50 kez), rüşvet teşebbüsü (8 kez), rüşvete yardım ve aracılık (2 kez), ihaleye fesat karıştırma (55 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (40 kez), suç gelirlerini aklama (11 kez), irtikap (5 kez), irtikap teşebbüsü (1 kez), kişisel verileri ele geçirme, verme, yayma, evrakta sahtecilik, Maden Kanunu, Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' gibi ağır suçlar sıralanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük sistematik yolsuzluk ve kamu kaynaklarının talan edilmesi zincirinin hesabı soruluyor. İddianamede savcılık, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ve yönetilen bir çıkar amaçlı suç örgütünün, yıllardır İstanbul'un kaynaklarını hortumladığını, elde edilen suç gelirlerini hem kişisel zenginleşme hem de siyasi amaçlar için kullandığını belirtiyor."

Kaynar, örgütün, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden başlayarak İBB'ye ve iştirak şirketlerine kadar yayılmış bir ahtapot gibi" tarif edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç sadece maddi kazanç değil, siyasi amaçlar da tarif ediliyor. Kamu zararı miktarı ise tam bir facia. Yaklaşık 160-161 milyar lira, artı 24 milyon dolar, artı 95 taşınmaz. İddianame, İBB'nin kaynaklarının kişisel çıkarlar ve siyasi amaçlarla nasıl çarçur edildiğinin ortaya konulduğu belge olarak değerlendirilebilir. Savcılık iddianamede, suç örgütünün tanımını, unsurlarını ve bu unsurların 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' açısından nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde anlatmış."

İddianameden örnekler paylaşan Kaynar, iddianamenin yalnızca yolsuzluk ve kamu kaynaklarının talan edilmesini değil, aynı zamanda sistematik bir gizlilik kültürü ile suç işleyen bir örgütün gerçek yüzünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Belediye içerisindeki trol yapılanması finanse edildi"

Kaynar, iddianamede, süreç ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi ve manipüle edilmesiyle ilgili sosyal medya ağı oluşturulmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığını anlatarak, şunları aktardı:

"Murat Ongun'un, suç örgütüne ve liderine yönelik yürütülen soruşturmaları 'siyasi operasyon' gibi göstermek ve bu yönde algı oluşturmak amacıyla örgüt üyesi Emrah Bağdatlı üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Murat Ongun'a bağlı hareket eden Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya adlı şirket üzerinden sosyal medya hesaplarına para aktarımı yaptığı ve belediye içerisindeki trol yapılanmasını finanse ettiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırma ile birçok takipçisi bulunan anonim hesabın sahipleri tespit edilmiştir."

Savcılığın iddialarının dayanağı ve delilleri arasında birçok etkin pişmanlık ve itirafçı ifadelerinin yer aldığını belirten Kaynar, savcılığın bu kişilerin salt beyanlarıyla yetinmeyip, bu beyanların teyidini araştırarak HTS kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyalarıyla desteklediğini vurguladı.

Kaynar, iddianamedeki eylemlere değinerek, şunları kaydetti:

"İddianamedeki Cebeci maden sahası dosyası, savcılığın 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddiasındaki en büyük tek kalem kamu zararı olarak öne çıkıyor. Bu kısım, toplam kamu zararı iddiasının (160-161 milyar lira civarı) önemli bir bölümünü (yaklaşık yüzde 50'si veya 80 milyar lira) oluşturuyor. 2020-2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton (bazı kaynaklarda 185 milyon 877 ton) kaçak hafriyat ve atık dökümü yapıldığı iddia ediliyor. İddianamede, İBB'nin resmi hafriyat alanlarını kullandırarak yerine maden sahasına yönlendirildiği, böylece gelirlerin Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor."

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

Belediye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar: Davanın İlk Duruşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim’den İran’a Mücteba Hamaney mesajı Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı
Savaş ülke borsasını fena vurdu Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor Savaş ülke borsasını fena vurdu! Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:02:45. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar: Davanın İlk Duruşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.