İmamoğlu'ndan Ayşe Barım'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Ayşe Barım'ın Tutuklanmasına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olan menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi ve sosyal medya üzerinden 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' mesajını paylaştı.

28.01.2025 00:22  Güncelleme: 10:45
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu X hesabından "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Barım'ın tutuklanmasına ilk tepkiler de gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından " Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı.

İmamoğlu'nun bu paylaşımından dakikalar sonra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan benzer şekilde, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." tepkisi geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Ayşe Barım'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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