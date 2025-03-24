İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj

İmamoğlu\'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun aracılığıyla cezaevinden el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

24.03.2025 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN EL YAZISIYLA MESAJ: UMUDUMUZ YÜKSEK, CESARETİMİZ SONSUZ

Torun, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde: "Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"

İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Seyit Torun, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • trgyky1978:
    daha çok mektup yazarsın 263 56 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    millet yemiyor yapma böyle şeyler 242 43 Yanıtla
  • Erol Kurt:
    haha zannediyoki Rte cezavenden cıktıktan sonra başkan olduya buda bende olacagım umudiyle yaşıyo ama bilmiyo aralarındakı farkı sen yolsuzlukla girdin Rte şiir okudu diye girdi aranızfakı fark bu unut sen cımhurbaşkanlıgını o sana yuz beden fazla gelir 227 30 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    adamın diploması sahte, rüşvet desen tescillenmiş, yıllardır belediyecilik adına İstanbul a çivi çakmamış hala buna oy veriyorlar bide vermeyen kesimine koyun diyorlar. yuh artık… 195 27 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Yazısıda kendi gibi çok itici... 191 29 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Hala kurtulamadık, yetkililere duyurulur. Berat edene kadar resmini,sesini,mesajını ve adını duymak istemiyoruz. bu ne pişkinlik paraları götür hala yüzün kızarmasın. lütfen mahkum hükümlerini uygulayın iletişim kesilsin. mecburmuyuz bunu görmeye. 152 22 Yanıtla
  • Behzat null:
    Biri bu adama cumhurbaşkanı olmak için cezaevine girmenin şart olmadığını anlatsın. BİR HAYAL DÜNYASINDA YAŞAMAKTAN VAZGEÇ İMAMOĞLU. 144 20 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Ceza evi değil tatile gitmiş sanki hergun yaziyor paylasiyor normal kader mahkumları böyle yazıp paylasamiyor ödül verirdi buana sanki hergun adaylarımız yapıyor 128 23 Yanıtla
  • Gakko 23:
    pişkinliğin sonu. daha çooooook mektuplar yazasın dileği ile 129 21 Yanıtla
  • Babysu Collection:
    inşallah çıkarsın anlatılan suçları işlediysen zor ama 39 67 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:37:21. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement