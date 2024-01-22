İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a: "İstanbul\'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin ilçe aday tanıtım toplantısında kendisine yönelik olarak kullandığı ifadelerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İstanbul'u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün düzenlenen Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi'ne katıldı. İmamoğlu buradan ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın önceki gün İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kendisi hakkında kullandığı ifadeleri yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnanın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Çünkü kendisine ait olduğunu ve tümden kendi kişisel olarak kendisinin yönetme hakkı olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehri, gerçek sahibi 16 milyon İstanbulluya kazandıralı 5 yıla yakın bir zaman oldu. Bu böyle devam edecek. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hala devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar. Hep söylüyorum. Bu sorulara ve bu tür beni muhatap alan duygularına cevap verirsem ben, kampanya döneminde sadece kendisine cevap vermekle geçer günlerim. Çünkü eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İstanbul'u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin diyerek cevap vereyim."