 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "İstanbul'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı" - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "İstanbul'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine yanıt vererek, 'Yeni bir devir açıldı. Bu devirde 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin' dedi.

22.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin ilçe aday tanıtım toplantısında kendisine yönelik olarak kullandığı ifadelerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İstanbul'u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün düzenlenen Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi'ne katıldı. İmamoğlu buradan ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın önceki gün İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kendisi hakkında kullandığı ifadeleri yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnanın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Çünkü kendisine ait olduğunu ve tümden kendi kişisel olarak kendisinin yönetme hakkı olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehri, gerçek sahibi 16 milyon İstanbulluya kazandıralı 5 yıla yakın bir zaman oldu. Bu böyle devam edecek. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hala devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar. Hep söylüyorum. Bu sorulara ve bu tür beni muhatap alan duygularına cevap verirsem ben, kampanya döneminde sadece kendisine cevap vermekle geçer günlerim. Çünkü eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İstanbul'u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin diyerek cevap vereyim."

İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a: "İstanbul\'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı"
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstanbul'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı' - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "İstanbul'u Yine Kendi Kişisel Hakkı Çerçevesinde Ele Alan Cümleler Kuracak. Biz de Diyoruz Ki Artık O Devir Kapandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement