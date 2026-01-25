Ekrem İmamoğlu:  Yıllardır 'Dünya Beşten Büyüktür' Diyenlerin, Bugün Filistinlilerin Kaderini Tek Bir Liderin İnsafına Bırakması Ciddi Bir Çelişkidir - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu:  Yıllardır 'Dünya Beşten Büyüktür' Diyenlerin, Bugün Filistinlilerin Kaderini Tek Bir Liderin İnsafına Bırakması Ciddi Bir Çelişkidir

25.01.2026 00:15  Güncelleme: 02:13
Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu ve uluslararası sistemde adalet çağrısının çelişkili olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Filistin halkının meşru temsilini savunması gerektiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki gelişmelere ilişkin "Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir. Türkiye, sadece başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atan değil; adaleti, hukuku ve Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemelidir" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve sivillerin korunmasına yönelik her samimi çabayı destekledik ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu yönde en önemli ilkemiz Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin geleceğinde merkezi bir rol oynamasıdır. Gazze'nin geleceğinin ve yeniden yapılandırılmasının Filistinlilerin kendi belirledikleri meşru temsilcilerinin yer almadığı, hukuki zemini ve siyasi ufku belirsiz bir süreç üzerinden şekillendirilmesi mümkün değildir.

Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir. Türkiye, sadece başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atan değil; adaleti, hukuku ve Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemelidir. Filistin'de barış, adil, kapsayıcı ve hakkaniyet ilkeleri temelinde kalıcı olabilir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Filistin, Türkiye, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

