İmamoğlu'ndan Gençlere Çağrı: Hazır Olun; Hep Birlikte Tasarlayacak, Düşünecek, Çalışacak ve Başaracağız

(ANKARA)- Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençlere seslendi. Demokrasi, cumhuriyet ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu, seçim güvenliği için "Türkiye Gönüllüleri" adıyla geniş bir dayanışma ağı kurulması çağrısında bulunarak, "Hazır olun; hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapay zeka destekli video mesajı yayımlandı. Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, gençlere seslenerek demokrasi, hukuk ve seçim güvenliği için toplumsal örgütlenme çağrısı yaptı.

"MÜCADELEMİZİN ADI CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ"

Mesajında gençlerin sürece katılımını önemsediğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili gençler, ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mücadelesini verdiğimiz bugünlerde sizin varlığınızı, kararlılığınızı ve bilinçli bir şekilde mücadeleye katılımınızı çok önemsiyorum. Mücadelemizin adını koyalım. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesi."

"SEÇİM VE SANDIK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İmamoğlu, seçimlerin ve sandığın demokratik sistemin temel güvencesi olduğunu savundu.

"Sevgili milletim, teminatımız gençler, bu büyük tehdidi bertaraf edeceğimiz en büyük gücümüz ve özen göstereceğimiz iki kazanımımız vardır. Seçim ve sandık."

"TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ" ÇAĞRISI

İmamoğlu, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde geniş katılımlı bir gönüllü ağı kurulmasını önererek, şu ifadeleri kullandı:

"Partiler üstü bir tavırla İstanbul Gönüllüleri gibi Türkiye Gönüllüleri birlikteliği ile sandık gününe sahip çıkacak bir örgütlenmeyi başarmamız şarttır."

İmamoğlu, her okulda sandık görevlilerinin belirlenmesi, hukukçuların seçim günü destek vermesi, bilişim ekiplerinin seçim verilerinin güvenliğini sağlaması ve siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON SANDIK GÖNÜLLÜSÜ"

Vatandaşların seçim güvenliğinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Türkiye Gönüllüleri seçim ve sandık gününe güvence olacak. Hedefimiz 1 milyon sandık gönüllüsüdür" dedi.

"HAZIR OLUN"

Gençlere demokrasi mücadelesinde sorumluluk almaları çağrısında bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, asıl mesele sizlerin sorumluluğudur. İnanıyorum ki sizler bunu başararak Türkiye'nin geleceği için elinizi taşın altına koymuş olmanın verdiği huzuru hissedeceksiniz. Hazır olun. Hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız."