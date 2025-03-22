İmamoğlu'ndan Halkına Çağrı: 'Sahip Çıkmaya Devam Etmeliyiz' - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Halkına Çağrı: 'Sahip Çıkmaya Devam Etmeliyiz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltı sürecinin 4. gününde halka seslenerek Türkiye'nin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. 23 Mart'ta yapılacak sandık için partililere ve tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

22.03.2025 10:13  Güncelleme: 12:04
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının 4'üncü gününde 'Kent Uzlaşısı' dosyası kapsamında ifade vermeye gitmeden önce halka mesaj gönderdi. İmamoğlu, " Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum." dedi. İmamoğlu ayrıca sandık çağrısı da yaptı ve "23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar. Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının 4'üncü gününde 'Kent Uzlaşısı'dosyası kapsamında ifade vermeye gitmeden önce halka seslendi. Mesajında İmamoğlu, "Çok kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz; Sizlere minnet duyuyorum. Milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Cumhuriyetimize, demokrasiye, adil Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum. Milletimizin sorumluluk alma hali bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarınlarda ise milletimizin tüm haklarını alacağı, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı, hukukun üstünlüğünü doya doya yaşayacağı, 86 milyon insanını eşitleyen 21. Yüzyıl Türkiye'sini hep birlikte yaşayacağımız günlere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum"

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da Saraçhane'de olacaksınız. ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz. 23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar. Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum. Son olarak; Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum. Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir. Saygılarımla, Ekrem İmamoğlu"

Kaynak: ANKA

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