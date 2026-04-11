İmamoğlu'dan Nevşehir'de Millet İradesi ve Adalet Vurgulu Mektup

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de düzenlendi. Mitingde, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup, CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İmamoğlu'nun mektubunda, millet iradesi, adalet, hukuk, demokrasi, birlik ve beraberlik vurguları yer aldı. Türkiye'nin huzur ve refah içinde yaşamak isteyen büyük bir millet olduğunu belirten İmamoğlu, toplumun gücünü vatan sevgisinden ve birlik duygusundan aldığını ifade etti. İçten bölünmüş bir milletin ayakta tutulamayacağını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini söyledi.

Mektupta, siyasi çıkarların toplumsal bütünlüğe zarar verdiği, hukuk ve demokrasinin zedelendiği her adımın milletin ortak duygularına da zarar verdiği dile getirildi. İmamoğlu, iktidardaki anlayışın siyasi geleceğini toplumun birlik duygusunu zedelemek üzerine kurduğunu öne sürdü. Hukuk ve demokrasiye zarar veren uygulamaların adalet duygusunu ve toplumsal güveni sarstığını belirtti.

İmamoğlu, mücadelelerinin Türkiye'yi adalet şemsiyesi altında buluştuğu bir kurum ve kurallar ülkesi haline getirme çabası olduğunu vurguladı. Geleceğe dair bir yönetim iddiası da sunarak, Türkiye'nin özgür ve mutlu insanların ülkesi olması gerektiğini, emeğin karşılığının alınacağı bir düzen vaat etti.

Belediyelerdeki halkçı ve icraatçı yönetim modeliyle vatandaşın güvenini kazandıklarını ifade eden İmamoğlu, her seçimde oylarını artırdıklarını ve milletin kendilerini ülke yönetiminde görmek istediğini belirtti. Kendilerine yönelik yargı süreçlerini bu siyasi yükselişe bağlayarak, adil bir seçimde yenilemeyeceklerini düşünen çevrelerin kumpas davalarıyla saf dışı bırakmaya çalıştığını savundu, ancak başarılı olamayacaklarını ifade etti.

Hukuku çiğneyenlerin adalet karşısında bedel ödeyeceğini belirten İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nde eninde sonunda milletin kazanacağını vurguladı. Sandığın kurulacağını, milletin gerçeği haykıracağını ve son sözü yine milletin söyleyeceğini söyledi. Demokrasi, Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele verilmesi çağrısında bulundu.

Mektup, adalet ve özgürlük eksenini öne çıkararak, 'Her şey çok güzel olacak' sözleriyle tamamlandı. Bu çıkış, siyasi gündemde dikkat çeken bir mesaj olarak öne çıktı.