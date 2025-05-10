İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

10.05.2025 21:37
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CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıttı.

İmamoğlu'nun engellenen X hesabının çıktılarını dağıtan avukat tutuklandı

GÖZALTINA ALINDI

Saldıroğlu, aldığı çıktıları sokaklarda dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun engellenen X hesabının çıktılarını dağıtan avukat tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Avukat Saldıroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

İmamoğlu'nun engellenen X hesabının çıktılarını dağıtan avukat tutuklandı

MESLEKTAŞLARI KARARI PROTESTO ETTİ

Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem adliyede takip eden meslektaşları tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.

İmamoğlu\'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal:
    aq evladı,sen yasalara bu denli kafa tutma gücünü nerden buluyorsun. 18 26 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    ona destek olan tüm meslekdaslarida tutuklanmali 14 11 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Bu avukat bozuntusunun hesaplarıda kontrol edilsin. maması kesildi galiba. yasalara karşı gelme cüretinin başka izahı yok. 13 7 Yanıtla
  • ayd121212:
    Anlaşılan bu jamboncu yalakasına lafın tamamını anlatıp bir soru sormak gerekli, Amerika’da bir belediye başkanı var 6 yıllık geçmişinde belediye toplantılarına başkanlık yaptığı sayı sadece 23, Fakat 1 yıllık geçmişine baktığında otel toplantısına katılımı 46, yani otel toplantılarına her 7 gün ara ile tekrar giderken, belediye toplantılarına her 94 gün ara ile tekrar katılım yapmış, belediye binası dururken neden otelde katılım yaptığını kimlerle toplantı yaptığını sorduklarında açıklayamamış!!! Sence bu belediye başkanını savunmak nasıl bir beyin gerektirir??? 6 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı - Son Dakika
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