İmamoğlu\'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı

ayd121212:

Anlaşılan bu jamboncu yalakasına lafın tamamını anlatıp bir soru sormak gerekli, Amerika’da bir belediye başkanı var 6 yıllık geçmişinde belediye toplantılarına başkanlık yaptığı sayı sadece 23, Fakat 1 yıllık geçmişine baktığında otel toplantısına katılımı 46, yani otel toplantılarına her 7 gün ara ile tekrar giderken, belediye toplantılarına her 94 gün ara ile tekrar katılım yapmış, belediye binası dururken neden otelde katılım yaptığını kimlerle toplantı yaptığını sorduklarında açıklayamamış!!! Sence bu belediye başkanını savunmak nasıl bir beyin gerektirir???