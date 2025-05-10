CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıttı.
Saldıroğlu, aldığı çıktıları sokaklarda dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Avukat Saldıroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.
Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem adliyede takip eden meslektaşları tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat tutuklandı - Son Dakika
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