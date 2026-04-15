İskender Bayhan, AİHM'in İmamoğlu'nun Başvurusu Üzerine Sorduğu Soruları TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesiyle CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun AİHM başvurusu üzerine AİHM tarafından yöneltilen soruları TBMM gündemine taşıdı.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu inceleyen Mahkeme, Türkiye hükümetine altı soru yöneltmiştir. Bu sorulardan dördü, AİHM'nin tutuklamaya ilişkin başvurularda rutin olarak sorduğu standart nitelikteki sorulardır. Buna karşılık beşinci ve altıncı sorular, ilk kez İmamoğlu'nun başvurusunda gündeme gelmiş olup dikkat çekicidir. AİHM, bu başvuruda ilk kez tutuklamanın olası politik amaç taşıyıp taşımadığını ve cumhurbaşkanlığı adaylığı bağlamını açık biçimde gündeme getirerek, hükümete aşağıda yanıtlanması beklenen soruları yöneltmiştir. Bu soruların yanıtları, yalnızca yürütülen hukuki sürecin seyri açısından değil, aynı zamanda yurttaşların bilgilendirilmesi açısından da mühimdir" ifadesini kullandı.

Bayhan, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama kararına dayanak somut delil bulunmakta mıdır? Tutuklama kararı siyasi saiklerle mi alınmıştır? Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklamanın amacı seçilme hakkını ve seçim sürecine etkin katılımını (cumhurbaşkanı adaylığını) engellemek midir?" sorularını yöneltti.