İmamoğlu\'nun \'Yeşil Türkiye Seferberliği\' Projesi

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeşil Türkiye Seferberliği" projesinin bütün şehirlerde yaygınlaştırıcağını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız. İstanbul'a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. 'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız" fadeleri kullanıldı.