İmamoğlu Protestoları: Gençlerin Gelecek Kaygısı ve Adalet Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu Protestoları: Gençlerin Gelecek Kaygısı ve Adalet Talepleri

Bağımsız bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırma, Ekrem İmamoğlu'na yönelik protestoların en önemli nedenlerinin gelecek kaygısı ve hükümetin anti demokratik uygulamaları olduğunu ortaya koydu. Gençlerin büyük çoğunluğu Atatürkçü ve milliyetçi görüşlere sahip.

28.03.2025 14:46  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana süren protestolar araştırmalara konu oluyor. Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre protesto gösterilerine katılan gençleri meydanlara sürükleyen en önemli iki sebep gelecek kaygıları ve hükümetin anti demokratik uygulamaları.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan "İmamoğlu Protestoları Katılımcı Analizi" başlıklı saha çalışmasında yer alan veriler dikkat çekti. Çalışmaya göre, "adalet" talebiyle odalarından çıkıp sokaklara inen gençlerin büyük çoğunluğunu Atatürkçü ve milliyetçiler oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Her gün meydanlarda toplanan kalabalıkların çoğunu ise gençler oluşturuyor. Söz konusu eylemlere katılan gençler, bir araştırmaya da konu oldu. Toplum Çalışmaları Enstitüsü Analisti Yağmur Uzunırmak, ölçeği ve temel motivasyonu Gezi Direnişi'ne benzese de bugün yaşanan protestoların daha öncekilerden ayrışan önemli farklılıklara sahip olduğuna dair bulguları, Ankara protestoları zemininde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerle test etti.

"İmamoğlu Protestoları Katılımcı Analizi" adıyla yayınlanan ve "Kim bu gençler?" sorusuna yanıt arayan çalışmanın verileri, 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde 19.00-23.00 saatleri arasında Ankara'nın Kızılay meydanında toplanan ve 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan 208 eylemciyle, eylemler sırasında, yüz yüze görüşerek oluşturuldu.

"Cumhuriyet tarihinin en genç eylemcileri"

Araştırmaya göre eylemciler demografik olarak Türkiye'ye kıyasla çok daha genç ve yüksek eğitimli bir gruptan oluşuyor. Bununla beraber eylemciler sadece demografik olarak değil sosyo-ekonomik durum, siyasal talepler ve tutumlar bakımından da Türkiye'nin ulusal oranlarından önemli ölçüde ayrışıyor. "Ülke tarihinin en genç protestocu profili ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerinin kullanıldığı çalışmaya göre, ekonomik tatmin seviyesi son derece düşük olan bu grup, uzun vadede Türkiye'nin iyi bir yer olacağına inanmakta ve bunun gerçekleşmesinin halk olarak kendilerine bağlı olduğunu ifade ediyor.

"Adalet isteği gençleri odalarından çıkardı"

Çalışma kapsamında gençlere yöneltilen "Sizce Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli problemi nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,3'ü "Adalet" yanıtını verdi. Gençler, "Sizi bu eylemlere katılmaya motive eden en önemli iki sebep nedir?" sorusuna ise "Gelecek kaygısı" ve "Hükümetin anti demokratik uygulamaları" yanıtını verdi.

"Atatürkçü ve milliyetçi gençler çoğunluğu oluşturuyor"

Araştırmada dikkat çeken verilerden biri de gençlerin büyük çoğunluğunun Atatürkçü ve milliyetçi oluşu. Buna göre katılımcılara yöneltilen "Kendinizi aşağıdaki siyasal düşüncelerden en çok hangisine yakın bulursunuz?" sorusuna yüzde 55,6 "Atatürkçü", yüzde 16,9 ise "Milliyetçi" yanıtını verdi.

"Sahada DEM Partili gençler neredeyse yok"

Araştırma kapsamında eylemci gençlerin geçmişte hangi partiye oy verdiği ve gelecekte hangi partiye oy vereceği de soruldu. "2023 Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?" sorusuna gençlerin yüzde 46,9'u CHP, yüzde 15,9'u Zafer Partisi, yüzde 6,3'ü İYİ Parti, yüzde 4,8'i TİP, 2,4'ü ise DEM Parti yanıtını verdi.

İlerleyen seçimlerde gençlerin yüzde 52,9'u CHP'ye, yüzde 23,8'i Zafer Partisi'ne, yüzde 5,3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 4,4'ü TİP'e, yüzde 2,9'u TKP'ye, yüzde 1,5'i ise DEM Parti'ye oy vermeyi düşünüyor.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Protestoları: Gençlerin Gelecek Kaygısı ve Adalet Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:21:20. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu Protestoları: Gençlerin Gelecek Kaygısı ve Adalet Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement