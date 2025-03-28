İmamoğlu Protestoları: Gençlerin Gelecek Kaygısı ve Adalet Talepleri

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana süren protestolar araştırmalara konu oluyor. Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre protesto gösterilerine katılan gençleri meydanlara sürükleyen en önemli iki sebep gelecek kaygıları ve hükümetin anti demokratik uygulamaları.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan "İmamoğlu Protestoları Katılımcı Analizi" başlıklı saha çalışmasında yer alan veriler dikkat çekti. Çalışmaya göre, "adalet" talebiyle odalarından çıkıp sokaklara inen gençlerin büyük çoğunluğunu Atatürkçü ve milliyetçiler oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Her gün meydanlarda toplanan kalabalıkların çoğunu ise gençler oluşturuyor. Söz konusu eylemlere katılan gençler, bir araştırmaya da konu oldu. Toplum Çalışmaları Enstitüsü Analisti Yağmur Uzunırmak, ölçeği ve temel motivasyonu Gezi Direnişi'ne benzese de bugün yaşanan protestoların daha öncekilerden ayrışan önemli farklılıklara sahip olduğuna dair bulguları, Ankara protestoları zemininde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerle test etti.

"İmamoğlu Protestoları Katılımcı Analizi" adıyla yayınlanan ve "Kim bu gençler?" sorusuna yanıt arayan çalışmanın verileri, 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde 19.00-23.00 saatleri arasında Ankara'nın Kızılay meydanında toplanan ve 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan 208 eylemciyle, eylemler sırasında, yüz yüze görüşerek oluşturuldu.

"Cumhuriyet tarihinin en genç eylemcileri"

Araştırmaya göre eylemciler demografik olarak Türkiye'ye kıyasla çok daha genç ve yüksek eğitimli bir gruptan oluşuyor. Bununla beraber eylemciler sadece demografik olarak değil sosyo-ekonomik durum, siyasal talepler ve tutumlar bakımından da Türkiye'nin ulusal oranlarından önemli ölçüde ayrışıyor. "Ülke tarihinin en genç protestocu profili ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerinin kullanıldığı çalışmaya göre, ekonomik tatmin seviyesi son derece düşük olan bu grup, uzun vadede Türkiye'nin iyi bir yer olacağına inanmakta ve bunun gerçekleşmesinin halk olarak kendilerine bağlı olduğunu ifade ediyor.

"Adalet isteği gençleri odalarından çıkardı"

Çalışma kapsamında gençlere yöneltilen "Sizce Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli problemi nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,3'ü "Adalet" yanıtını verdi. Gençler, "Sizi bu eylemlere katılmaya motive eden en önemli iki sebep nedir?" sorusuna ise "Gelecek kaygısı" ve "Hükümetin anti demokratik uygulamaları" yanıtını verdi.

"Atatürkçü ve milliyetçi gençler çoğunluğu oluşturuyor"

Araştırmada dikkat çeken verilerden biri de gençlerin büyük çoğunluğunun Atatürkçü ve milliyetçi oluşu. Buna göre katılımcılara yöneltilen "Kendinizi aşağıdaki siyasal düşüncelerden en çok hangisine yakın bulursunuz?" sorusuna yüzde 55,6 "Atatürkçü", yüzde 16,9 ise "Milliyetçi" yanıtını verdi.

"Sahada DEM Partili gençler neredeyse yok"

Araştırma kapsamında eylemci gençlerin geçmişte hangi partiye oy verdiği ve gelecekte hangi partiye oy vereceği de soruldu. "2023 Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?" sorusuna gençlerin yüzde 46,9'u CHP, yüzde 15,9'u Zafer Partisi, yüzde 6,3'ü İYİ Parti, yüzde 4,8'i TİP, 2,4'ü ise DEM Parti yanıtını verdi.

İlerleyen seçimlerde gençlerin yüzde 52,9'u CHP'ye, yüzde 23,8'i Zafer Partisi'ne, yüzde 5,3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 4,4'ü TİP'e, yüzde 2,9'u TKP'ye, yüzde 1,5'i ise DEM Parti'ye oy vermeyi düşünüyor.