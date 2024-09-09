İmamoğlu\'ndan Şehit Üsteğmen\'e Başsağlığı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen akrabası Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı mesajı yayınladı. İmamoğlu, "Piyade Üsteğmen Fatih Ayar'ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 9 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

"İmamoğlu'nun akrabası"

Trabzonlu Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şehit düşen yakını için başsağlığı mesajı yayımladı. İmamoğlu "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar'ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır" dedi.

" Sinem Dedetaş'tan İmamoğlu'na başsağlığı mesajı"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı mesajında bulundu. Dedetaş, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Üstteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun"