İmamoğlu, \'siyasi casusluk\' savunması sonrası İBB davasında sloganlarla karşılandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Sabah saatlerinde tutuklu yargılandığı "siyasi casusluk" davasında savunmasını yaptıktan sonra İBB davasının görüldüğü yeni duruşma salonuna geçen Ekrem İmamoğlu, izleyiciler tarafından "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Umudumuz sensin" sloganlarıyla karşılandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde tutuklu yargılandığı "siyasi casusluk" davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu, İBB davasının görüldüğü yeni duruşma salonuna geçti. İmamoğlu, izleyiciler tarafından "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Umudumuz sensin" sloganlarıyla karşılandı.

Mahkeme Başkanı, Ağaç A.Ş. dosyasından yeni eklenen sanıklar nedeniyle ikinci celsenin 15 Ekim'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Perşembe günü Ağaç A.Ş.'den eklenen 6 tutukluyu dinlemeye başlayacağız" dedi.

ERSAN ŞIK: "İHALELERLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK"

Duruşmaya verilen aranın ardından savunma yapan tutuksuz sanık Ersan Şık, üzerine atılı suçlamaları reddederek, ihalelerle ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını söyledi. Şirkette muhasebe ve finans işleriyle ilgilendiğini belirten Şık, dosyada kendisinden bahseden kişilerin anlatımlarının da çalışanların işe giriş evrakları ve çek teslimi gibi muhasebe işlemlerinden kaynaklandığını savundu. Şık, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum, ihalelerle ilgili hiçbir bilgim yok" diyerek, beraatini istedi.

YILDIRIM: "RÜŞVETE ARACILIK SUÇUNU BİLEREK VE İSTEYEREK GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

Yaklaşık 18 yıl İBB'de çalıştığını belirten eski makam şoförü Ahmet Yıldırım da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yıldırım, "Makam şoförlüğüm süresi içerisinde amirlerimden aldığım talimatların dışında hareket etmedim. Rüşvete aracılık etme suçunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmedim" diyerek, beraatini istedi.

BOZKURT: "4 MİLYON DOLARI BELEDİYEYE BAĞIŞ YAPTIK"

Sanık Hüseyin Bozkurt ise savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ederek beraatini istedi. Savcının soruları üzerine Şişli'deki hastanenin açılması sürecinde Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık 15 dakika görüştüğünü söyleyen Bozkurt, görüşmede yaşadıkları mağduriyeti anlattığını, İmamoğlu'nun da Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile görüşmelerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Bozkurt, soruşturma aşamasında kullandığı "haraç" ifadesinin sıkışmışlık nedeniyle söylendiğini belirterek, 4 milyon doların Şişli Belediyesi'ne resmi olarak bağışlandığını söyledi. Savcının diğer 4 milyon doların elden verildiğine ilişkin sorusu üzerine ise bu görüşmeleri kendisinin değil, Fatih Mehmet Bozkurt'un yaptığını öne sürdü.

BOZKURT'TAN ŞAHAN'A: "SİZDEN HİÇBİR HAKSIZ TALEP DUYMADIM"

Tutuklu yargılanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, görüşmelerinde kendisinden kişisel bir menfaat veya haksız talepte bulunup bulunmadığını sorması üzerine Hüseyin Bozkurt, "Hiçbir şey duymadım. Benimle öyle bir şey konuşmadınız siz zaten. Hiç öyle bir talepte bulunmadınız" dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in, İmamoğlu'nun görüşme sırasında kendisinden herhangi bir talebi olup olmadığını sorması üzerine de Bozkurt, "Asla, herhangi bir talebi olmadı" yanıtını verdi.

FATİH MEHMET BOZKURT: "4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ, 4 MİLYON DOLAR ELDEN"

Bir diğer tutuksuz sanık Fatih Mehmet Bozkurt da savcılık ifadesini tekrar ederek, beraatini istedi. Bozkurt, hastanenin açılmasına ilişkin süreçte Adem Altuntaş aracılığıyla kendilerine önce çeşitli talepler iletildiğini, daha sonra bunların nakit talebine dönüştüğünü ileri sürdü. Bozkurt, "kendilerine 4 milyon dolar belediyeye bağış, 4 milyon dolar elden şeklinde talep iletildiğini, 4 milyon doların 5 Haziran 2024'te belediyenin hesabına yatırıldığını, diğer 4 milyon doların ise Altuntaş'ın ofisinde elden teslim edildiğini" öne sürdü.

Resul Emrah Şahan ise Bozkurt'a, iddia ettiği yaklaşık 8 milyon dolarlık talebi neden kendisiyle veya İmamoğlu ile yaptıkları görüşmelerde dile getirmediğini sordu. Bozkurt, "Bunları size söylememin, anlatmamın imkanı yok. Sizi de bulaştırarak çok abesle iştigal olunabilecek bir şeydir" dedi. Şahan ise "350 milyon abesle iştigal değil. Belediye Başkanı karşınızda" diyerek, iddiaların neden yaklaşık 1,5 yıl sonra gündeme getirildiğini sordu. Bozkurt, süreçte görüştükleri kişilerin yönlendirmeleriyle hareket ettiklerini savundu.

BAĞIŞIN TARİHİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Şahan'ın avukatı Doğa Şanlıoğlu da Bozkurt'a, Şişli Belediyesi'ne yapılan bağışa ilişkin yönetim kurulu kararı ile Şahan'la yapılan görüşmenin kronolojisini sordu. Şanlıoğlu, randevu kayıtlarına göre Şahan'la görüşmenin 31 Mayıs saat 18.30-19.00 arasında gerçekleştiğini, bağışa ilişkin yönetim kurulu kararının da 31 Mayıs tarihli olduğunu belirtti.

Bozkurt, tarihler arasındaki çelişkiye ilişkin, "Bilmiyorum. Tarihler konusunda hakikaten bilmiyorum. Herhangi bir yorum yapmayayım bununla ilgili" dedi. Şanlıoğlu'nun, belediyenin resmi hesabına banka yoluyla yatırılan ve yönetim kurulu kararına bağlanan ödemenin bir rüşvet ilişkisinin parçası olduğunu söyleyip söylemediğini sorması üzerine Bozkurt, "Evet" yanıtını verdi. Bozkurt, "Kimse bağış adı altında rıza ile bağış yapmadı ve vermedi" dedi.

Duruşma, tutuksuz yargılanan sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.