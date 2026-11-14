İmamoğlu, YENİ Parti kurultayında delegelik sisteminin tarih olduğunu söyledi

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, " Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü bu kara düzen yalnızca milletin hakkını, hukukunu, ekmeğini almadı. Geleceğe dair hayallerini de elinden almak istedi" dedi.