İmamoğlu, YENİ Parti kurultayında delegelik sisteminin tarih olduğunu söyledi

İmamoğlu, YENİ Parti kurultayında delegelik sisteminin tarih olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti kurultayına gönderdiği video mesajda delegelik sisteminin sona erdiğini söyledi. İmamoğlu, 'Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var' diyerek kara düzenin milletin hakkını, hukukunu ve ekmeğini aldığını savundu.
(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, " Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü bu kara düzen yalnızca milletin hakkını, hukukunu, ekmeğini almadı. Geleceğe dair hayallerini de elinden almak istedi" dedi.
İmamoğlu mesajında, YENİ Parti'nin delegelik sistemini sona erdirerek siyasi partilerde üyelerin söz, karar ve yetki sahibi olmasını sağlayacak bir dönüşüm başlattığını belirterek, "Dün, bu ülkede herkesin çok iyi bildiği ama bir türlü içine sindiremediği o eski siyasetin son günüydü. Yöneticileri vatandaşın üstünde gören tepeden inmeci siyaset anlayışının en önemli kalelerinden biri delegelik sistemi bugün itibarıyla tarih olmuştur. Liderlerin kendi belirledikleri isimler eliyle kendini seçtirdiği delege avcılığına, delege ağalığına dayalı eski usul siyasetin devri kapanmıştır. Bugün yeni ve özgür siyasetin ilk günüdür. Bugün siyasi partilerde söz, karar ve yetkinin asıl sahibine, üyelere devredildiği gündür" diye konuştu.
Siyaseti baştan sona değiştirecek köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bundan sonra bütün partilerin üyeleri şu soruyu soracaklar: Niçin ben yöneticilerimi, temsilcilerimi doğrudan seçmiyorum? Niçin ben kendi partimde seçme ve denetleme hakkımı tam kullanamıyorum? Üyelerin parti yönetimini doğrudan belirleyebilmesi vatandaşların yerelde ve ülke yönetiminde çok daha fazla söz ve yetki sahibi olmasının da önünü açacaktır."
Cumhuriyetin yöneticilerle vatandaşları eşitleme ideali üzerine kurulduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu idealinin siyasi partilere de geri dönülmez biçimde nüfuz etmeye başladığı gündür. Onca baskı ve zulüm altında bunu başaran YENİ Parti'nin her bir üyesiyle gurur duyuyorum. Sizlerle aynı yolda yürümenin onurunu yaşıyorum" dedi.
"MİLLETİN GÖNLÜNDE YOKSAN BU ÜLKENİN GELECEĞİNDE DE YOKSUN"
İmamoğlu, milletle arasına mesafe koyan partilerin durumuna işaret ederek, iktidarın elindeki imkanları bırakmamak için her yolu denediğini savundu. İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Millete uzaklaşan partilerin düştüğü hal ortadadır. Bütün iktidar gücü elinde olsa da milletin gönlünde yoksan bu ülkenin geleceğinde de yoksun. Siyasi ömürleri ilk seçimde bitecek olan bir avuç insan işte bunun telaşındalar. Ellerindeki imkanları bırakmamak için her yolu deniyorlar. Sahip oldukları her şey milletten gasp ettikleridir. Millete ait ne varsa el koymak üzere ekonomik, siyasi ve idari bir düzen kurdular. Şimdi bu gasp ve vurgun düzenini nesilden nesile aktarmanın peşindeler."
Millet iradesinin gasp edilerek bu düzenin sürdürülemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Milletin iradesini de gasp ederek bu kirli hayale ulaşabileceklerini zannediyorlar. Başaramayacaklar. Millet iradesini teslim etmeyecek. Çünkü biz varız. Milli iradenin üstünlüğü için sonuna kadar varız, ölümüne varız" ifadelerini kullandı.
"BU DÜZENE İTİRAZ ETMEK YETMEZ"
İmamoğlu, kurultay salonunu dolduran delegeleri ve daha iyi bir gelecek bekleyen milyonları işaret ederek şöyle konuştu:
"Bize soruyorlar, Türkiye'nin yeni bir partiye neden ihtiyacı var? Cevabı bugün bu salonu dolduran sizlerin yüzünde. Cevabı bu ülkenin dört bir yanında daha iyi bir yarını bekleyen milyonların gözlerinde. Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü bu kara düzen yalnızca milletin hakkını, hukukunu, ekmeğini almadı. Geleceğe dair hayallerini de elinden almak istedi. Gençlerimize bu ülkede bir hayat kurup kuramayacaklarını sorgulattı."
Milletin yalnızca mevcut düzene yönelik itirazı değil, kurulacak yeni düzene ilişkin de beklentisi olduğunu belirten İmamoğlu, "Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü millet artık yalnızca neye karşı durduğumuzu değil, neyi kuracağımızı da görmek istiyor. Bu düzene itiraz etmek yetmez, yerine adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek irade, kadro ve yol haritası gerekir. Türkiye'nin YENİ Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü insanları kimliğine, inancına, yaşam tarzına göre ayıran, toplumu kutuplara bölerek ayakta kalan siyaset tükendi. Milletimiz kavgadan değil, ortaklaşmadan yana. İşte bu yüzden varız" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İTTİFAKI'NI HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"
YENİ Parti'nin Türkiye'de yeni, demokratik ve çoğulcu bir siyasetin merkezini inşa etmek amacıyla kurulduğunu belirten İmamoğlu, bu yolun ortak akılla yürütüleceğini söyleyerek "Farklı geleneklerden, farklı inançlardan, farklı hayatlardan gelen milyonları aynı hedefte buluşturacak Türkiye İttifakı'nı hep birlikte büyüteceğiz. İçimizdeki bu ateşi, bu umudu en güzel şekliyle taşıyan, uğruna mücadele verdiğimiz değerleri ve bizleri en güzel, en doğru biçimde temsil eden hepimizin gerçek yol arkadaşı ve lideri Sevgili Özgür Özel Genel Başkanımızın şahsında her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki milletleyiz. Boşuna çekilmiyor hiçbir acı. O günler elbette gelecek. Millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Millet kazanacak, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun" sözleriyle tamamladı.
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