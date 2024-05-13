IMF Başkanı: Dünya Ekonomisi Dirençli, Enflasyon Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IMF Başkanı: Dünya Ekonomisi Dirençli, Enflasyon Düşüşte

IMF Başkanı: Dünya Ekonomisi Dirençli, Enflasyon Düşüşte

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu ve enflasyonun hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Georgieva, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir etkinlikte, dünya ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu ve küresel bir resesyonda olunmadığını vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın iş gücü piyasasını etkileyebileceğini ve iyi yönetilmesi halinde üretkenlikte artışa neden olabileceğini ancak yanlış bilgi ve eşitsizlik riski taşıdığını ifade etti.

13.05.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin 2020'den bu yana şoklara daha yatkın hale geldiğini belirten Georgieva, "Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz." dedi.

Georgieva, geçen yıl ekonomilerin çoğunun resesyona gireceğine dair korkular olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

"Enflasyon neredeyse her yerde düşüşte"

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, "Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte." diye konuştu.

Georgieva, jeopolitik endişelerin sorulması üzerine ise "Gördüğümüz en dramatik şey dünyanın savaşlar içinde olduğu." yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı ile İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine işaret eden Georgieva, savaş olduğunda ekonomik öncelikler hakkında rasyonel bir konuşmanın zor olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka için "iş gücü piyasasını vuran tsunami" benzetmesi

Georgieva, dönüşümsel güçlerle karşı karşıya olunduğuna da dikkati çekerek, özellikle yapay zekanın gelecek birkaç yıl içinde gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yüzde 60'ını, dünya çapındaki işlerin ise 40'ını etkileyebileceğini aktardı. Georgieva, "Bu, iş gücü piyasasını vuran bir tsunamiye benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanları ve işletmeleri buna hazırlamak için çok az zaman olduğunu kaydeden Georgieva, iyi yönetilmesi halinde ise üretkenlikte "muazzam" artışa neden olabileceğini ancak aynı zamanda daha fazla yanlış bilgiye ve eşitsizliğe de yol açabileceğini anlattı.

Öte yandan Georgieva'nın konuşması, iklim değişikliği ve gelişmekte olan ekonomilerin borçlarıyla mücadele konusunda harekete geçme çağrısında bulunan protestocular tarafından bir kaç kez bölündü.

Aynı etkinliğe katılan İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ise İsviçre'de enflasyonla mücadelenin artık çok ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Jordan, enflasyon görünümünün çok daha iyi ancak çok fazla belirsizlik olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Dünya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMF Başkanı: Dünya Ekonomisi Dirençli, Enflasyon Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: IMF Başkanı: Dünya Ekonomisi Dirençli, Enflasyon Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement