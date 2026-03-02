İMO'dan İstanbul'un Yapı Güvenliği Vurgusu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Keleş, İstanbul'un yapı güvenliğinin sağlanmasında en hayati sorumluluğun inşaat mühendislerine ait olduğunu belirterek, "Beklenen büyük İstanbul depremi karşısında bilimin ve mühendisliğin rehberliğini esas alarak, kentimizin daha güvenli ve dirençli yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan geri durmayacağız." dedi.

Keleş, Karaköy'deki İMO İstanbul Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 50. dönem Yönetim Kurulunun hedeflerini, mesleğin güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerini ve kamuoyuna yönelik mesajlarını paylaştı.

İMO'nun kurumsal birikimi ve mesleğin temel ilkeleri doğrultusunda İstanbul halkına ve kamuoyuna karşı taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle görev yapacaklarını vurgulayan Keleş, halkın ve ülkenin yararını önceleyen, mesleğin gelişimini esas alan ve meslek mensuplarının onurunu, haklarını ve yetkilerini korumayı temel görev sayan anlayışın çalışma dönemlerinin ana çerçevesini oluşturduğunu kaydetti.

Keleş, mesleğin gelişimi ve toplumsal sorumluluğunun güçlendirilmesinin sadece uygulama alanıyla değil, hukuki ve kurumsal altyapısıyla da doğrudan ilişkili olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Deprem ülkesi Türkiye'de, mühendislik mesleğini düzenleyen temel mevzuatın 1938'e dayanan çerçeveye sahip olması, çağın gereklilikleri karşısında yeniden değerlendirilmesi gereken önemli husustur. Bu çerçevenin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi, mesleğimizin etkinliği ve kamu güvenliği açısından kritik önemdedir. İstanbul'un yapı güvenliğinin sağlanmasında en hayati sorumluluğun inşaat mühendislerine ait olduğu gerçeği tartışmasızdır. Beklenen büyük İstanbul depremi karşısında bilimin ve mühendisliğin rehberliğini esas alarak, kentimizin daha güvenli ve dirençli yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan geri durmayacağız. İMO İstanbul Şubesi, yapı güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel görüş üretme, kamuoyunu bilgilendirme ve ilgili kurumlarla işbirliğiyle çözüm süreçlerine katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirecek, meslek ilkelerine ve kamu yararına aykırı uygulamalar karşısında ise gerekli kurumsal duruşu tereddütsüz ortaya koyacaktır."

Bu süreçte üniversiteler, merkezi ve yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla işbirliği zemini oluşturmayı öncelediklerini dile getiren Keleş, kentin yapı güvenliğini artırmaya yönelik bilimsel temelli, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için ortak aklı ve kurumsal dayanışmayı esas alacaklarını belirtti.

Keleş, adil, nitelikli ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması için kararlı tutum sergileyeceklerini vurgulayarak, "Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki bağımsızlığın güçlendirilmesi ve mühendislik emeğinin hak ettiği değeri görmesi, bu dönemin temel öncelikleri arasında olacaktır." ifadelerini kullandı.