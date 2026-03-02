İMO'dan İstanbul'un Yapı Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İMO'dan İstanbul'un Yapı Güvenliği Vurgusu

02.03.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMO Başkanı Keleş, İstanbul'un yapı güvenliği için mühendislerin kritik rolüne dikkat çekti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Keleş, İstanbul'un yapı güvenliğinin sağlanmasında en hayati sorumluluğun inşaat mühendislerine ait olduğunu belirterek, "Beklenen büyük İstanbul depremi karşısında bilimin ve mühendisliğin rehberliğini esas alarak, kentimizin daha güvenli ve dirençli yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan geri durmayacağız." dedi.

Keleş, Karaköy'deki İMO İstanbul Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 50. dönem Yönetim Kurulunun hedeflerini, mesleğin güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerini ve kamuoyuna yönelik mesajlarını paylaştı.

İMO'nun kurumsal birikimi ve mesleğin temel ilkeleri doğrultusunda İstanbul halkına ve kamuoyuna karşı taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle görev yapacaklarını vurgulayan Keleş, halkın ve ülkenin yararını önceleyen, mesleğin gelişimini esas alan ve meslek mensuplarının onurunu, haklarını ve yetkilerini korumayı temel görev sayan anlayışın çalışma dönemlerinin ana çerçevesini oluşturduğunu kaydetti.

Keleş, mesleğin gelişimi ve toplumsal sorumluluğunun güçlendirilmesinin sadece uygulama alanıyla değil, hukuki ve kurumsal altyapısıyla da doğrudan ilişkili olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Deprem ülkesi Türkiye'de, mühendislik mesleğini düzenleyen temel mevzuatın 1938'e dayanan çerçeveye sahip olması, çağın gereklilikleri karşısında yeniden değerlendirilmesi gereken önemli husustur. Bu çerçevenin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi, mesleğimizin etkinliği ve kamu güvenliği açısından kritik önemdedir. İstanbul'un yapı güvenliğinin sağlanmasında en hayati sorumluluğun inşaat mühendislerine ait olduğu gerçeği tartışmasızdır. Beklenen büyük İstanbul depremi karşısında bilimin ve mühendisliğin rehberliğini esas alarak, kentimizin daha güvenli ve dirençli yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan geri durmayacağız. İMO İstanbul Şubesi, yapı güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel görüş üretme, kamuoyunu bilgilendirme ve ilgili kurumlarla işbirliğiyle çözüm süreçlerine katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirecek, meslek ilkelerine ve kamu yararına aykırı uygulamalar karşısında ise gerekli kurumsal duruşu tereddütsüz ortaya koyacaktır."

Bu süreçte üniversiteler, merkezi ve yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla işbirliği zemini oluşturmayı öncelediklerini dile getiren Keleş, kentin yapı güvenliğini artırmaya yönelik bilimsel temelli, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için ortak aklı ve kurumsal dayanışmayı esas alacaklarını belirtti.

Keleş, adil, nitelikli ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması için kararlı tutum sergileyeceklerini vurgulayarak, "Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki bağımsızlığın güçlendirilmesi ve mühendislik emeğinin hak ettiği değeri görmesi, bu dönemin temel öncelikleri arasında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMO'dan İstanbul'un Yapı Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:56:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İMO'dan İstanbul'un Yapı Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.