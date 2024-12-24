İmralı Ziyareti İçin İzin Bekleniyor - Son Dakika
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İmralı Ziyareti İçin İzin Bekleniyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İmralı'ya gidecek heyetin Adalet Bakanlığı'ndan izin beklediğini söyledi.

24.12.2024 15:16
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'yı ziyaret edecek heyetin Adalet Bakanlığı'ndan izin beklediğini belirterek, "Her seferinde Adalet Bakanı bir şey söylüyor. Önce 'gün tayin etmeye çalışıyoruz. Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' dedi. Biz de merak ediyoruz, bekliyoruz. Artık bence bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını açmak, görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanı'nın" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakırhan, İmralı'ya gitmesi beklenen heyete ilişkin soru üzerine, şu ana kadar net cevap alamadıklarını belirterek, "Her seferinde Adalet Bakanı bir şey söylüyor. Önce 'gün tayin etmeye çalışıyoruz. Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' dedi. Biz de merak ediyoruz, bekliyoruz. Artık bence bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını açmak, görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanı'nın" ifadesini kullandı.

Bakırhan, DEM Parti'nin eş genel başkanları dahil olmak üzere tüm milletvekillerinin İmralı'ya gitmek için başvuru yaptığını belirterek, "Mesele kimin gideceği değil, oradan ne söylendiği. Bu tartışmalara, bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Onun için bekliyoruz. Adalet Bakanı'na sormak gerekiyor, onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık" diye konuştu. Bakırhan, bir soru üzerine, "Bir samimiyet varsa neden bir sürece dönüşmesin" dedi.

Bakırhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretlerine ilişkin gelen soru üzerine, "25 milyon Kürt'ün yaşadığı bir ülkede Kürt'lerin sınırın öte tarafında kardeşleri var. Sayın Dışişleri Bakanı'nın, Sayın MİT Başkanı'nın Şam'ı ziyaret ettiği gibi Kobani'yi de Haseke'yi de Kuzeydoğu Suriye yönetimini de ziyaret etmesini de beklerdik" diye konuştu.

İmralı Ziyareti İçin İzin Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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