İMÜ'de eğitimini tamamlayan 16 Filistinli doktor mezuniyet töreniyle diploma aldı - Son Dakika
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İMÜ'de eğitimini tamamlayan 16 Filistinli doktor mezuniyet töreniyle diploma aldı

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), tıp eğitimini tamamlayan Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 16 Filistinli için mezuniyet töreni düzenledi. Törende 16 Filistinli doktora diplomaları verildi; İMÜ'de iki yılda toplam 33 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Tıp eğitimlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde (İMÜ) tamamlayan Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 16 Filistinli için mezuniyet töreni yapıldı.

Güney Yerleşke Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Bülbül, "Ülkemiz mazlum coğrafyayı her zaman kendisinin bir parçası kabul eder. Nerede bir mağdur varsa imkanları ölçüsünde ona elini uzatır. Bu çalışma da bunun çok kıymetli bir parçasıdır. İnşallah bu yaralar bir an önce bizim de katkımızla tedavi edilir ve mazlum coğrafyanın itibarı yeniden iade edilir." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ise Gazze'de hayatını kaybeden tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarını rahmetle andı.

Prof. Dr. Pençe, "Hangi şart altında olursa olsun hastaların tedaviye, gençlerin eğitime, sivillerin güvenli bir yaşama ulaşması engellenmemelidir. Bu yalnızca Gazze'nin değil, bütün insanlığın vicdan meselesidir." diye konuştu.

İki yılda toplam 33 öğrencinin mezuniyetine şahitlik ettiklerini dile getiren Pençe, her diplomanın Gazze'nin yarınlarına uzanan yeni bir umut demek olduğunu anlattı.

"Hekim, acı dolu ve dehşetli karanlıktaki umuttur"

Medeniyet Afrika Sağlık Araştırmaları Merkezi (MASAM) Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, hekimin mesleği gereği insanı savunan cephenin tam merkezinde yer aldığını belirterek, "Hekim, acı dolu ve dehşetli karanlıktaki umuttur. Beyaz önlüğünü giyip en ilkel şartlarda dahi yaraları sarmak zorundadır. Gazze'de yıkımın içinden çıkıp gelen ve bugün birer genç hekim olarak mezun olan bu kardeşlerimiz, yıkıntıların arasında yeşeren geleceğe doğru birer umuttur." ifadelerini kullandı.

Gazzeli akademisyen Prof. Dr. Sobhi Skaik ise üniversitenin yöneticilerine yürekten minnettar olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Skaik, Gazze'de devam eden zorlu şartlara rağmen tıp öğrencilerinin eğitimlerini tamamlamaları için gösterilen bu yakın ilgi ve insani dokunuşun kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Mezun doktorlar adına konuşma yapan Dr. Hüseyin İsmail, "Bizler acının ne demek olduğunu bilen bir neslin hekimleriyiz. Yalnızca hastalıkları tedavi eden değil, insanlara umut veren doktorlar olmak istiyoruz. En büyük hayalimiz bir gün Gazze'ye dönmek ve halkımıza hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

"Filistin'in haklı davasıyla dayanışmayı simgeliyor"

Törene video mesaj gönderen Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Türkiye'nin Filistinli tıp öğrencilerine sunduğu destekler için teşekkür etti.

Gazze'deki sağlık altyapısının ağır hasar gördüğünü belirten Ramazan, "Bugün yaptığınız şey sadece tıp öğrencilerini eğitmek değil, çok daha fazlasıdır. Filistin'in haklı davasıyla dayanışmayı simgeliyor. Sağlık sistemimizi de canlandırmada büyük rol oynayacak genç doktor neslimizin sürekliliğini sağlıyoruz." dedi.

Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Riad Zaghbur da "Dünya bize kapılarını kapattığında Türkiye bize kapılarını açtı. İsrail işgalinin yıktığı sağlık sistemini yeniden inşa etmek üzere doktorlarımız Gazze'ye dönecektir." diye konuştu.

Törende hekimlik andı okundu

İstiklal Marşı ile Filistin Milli Marşı'nın okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Törende, Gazze El-Ezher Üniversitesi yetkilileri tarafından İMÜ yönetimine ve sürece katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri sunuldu.

Tıp eğitimini tamamlayan 16 Filistinli doktora diplomaları ve hediyeleri protokol üyeleri ile akademisyenler tarafından takdim edildi.

Tören, Prof. Dr. Skaik yönetiminde mezun hekimlerin meslek andını okuması, El-Ezher Üniversitesi Marşı'nın seslendirilmesi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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