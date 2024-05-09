İnci Kefali Balığı Yoğun Denetimlerle Korunuyor - Son Dakika
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İnci Kefali Balığı Yoğun Denetimlerle Korunuyor

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının kaçak avlanmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. İnci kefali, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden nadir bir balık türüdür. Bu balığın korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutmaktadır. Ayrıca, akarsulara dökülen bölgelerde de gece gündüz nöbet tutularak kaçak avcılığın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu yıl yağışların fazla olmasıyla birlikte inci kefali göçünün verimli olması beklenmektedir.

09.05.2024 19:05
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İnci kefali balığı yoğun denetimlerle korunuyor

Denetimler kaçak avlanmanın önünü kesti

VAN - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tatlı sulara göç etmeye başlayan inci kefali balığını kaçak avcılara karşı korumak için yoğun bir mesai harcıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" havaların ısınmasıyla birlikte başladı. Van'da 20 bin insanın ekmek kapısı olan ve izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı. Ekipler, kaçak avcılığı önlemek amacıyla bir taraftan nöbet tutarken, diğer taraftan da göç sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıkılaştırdı.

Bu yıl yağışların fazla olmasıyla debisi artan akarsularda yoğun bir göç beklenirken, göç sonucunda yüksek verim elde edileceği kaydedildi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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