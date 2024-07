İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Yoğun İlgi Gördü

Güncel

11'incisi düzenlenen 'İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' yoğun ilgi gördü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" 7'den 70'e her kesimden büyük ilgi gördü.

Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl Erciş Kaymakamlığı Koordinesinde 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında bu yıl Erciş Balık Bendinde 11. düzenlenen "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedeflendi. 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00'da başlayan ve akşam gün içi birçok etkinliği yapıldı festivalin ilk günü Selçuk Balcı konseri ile son buldu. Festivalin ikinci günü yerel sanatçıların yanı sıra akşam ise Ezginin Günlüğü konser verdi. Festivalin son günü de dolu dolu geçerken yerel sanatçılar ve gösteriler sonrası akşam Pirhani Konseri ile festival son buldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemiden dolayı 2 yıl ara verilen festival, bu yıl başlamasıyla büyük 7'den 70'her her kesimden büyük ilgi gördü.

"Milyarlarca lira harcanarak yapılan tanıtımı inci kefali, adeta tek kuruş almadan tek başına gönüllü olarak yapıyor"

Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde yaşayan İnci kefalleri endemik bir tür ve sadece Van Gölü havzasında yaşıyorlar. İnci kefali bölgede hem ekonomik olaraktan çok çok büyük bir değer hem de ekotizmin adeta temel dinamiğini oluşturuyor. Çünkü her yıl yaz ayı geldiği zaman milyarlarca inci kefale akarsulara girerekten kendi boyunun 10 katı 20 katı yüksekliğindeki kayaları zıplayarak akarsuların yukarısına doğru göç ediyor, adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Her yıl belgesel çekimi için bölgeye gelen ekip sayısı artıyor, fotoğrafçı sayısı artıyor. Bugün Türkiye'deki şehirlerin dünyadaki şehirlerin en büyük çabalarından birisi de Eko turizmden kendi payına düşen geliri arttırmak. Bu noktada tanıtım için milyarlarca lira para harcanıyor. Fakat inci kefali milyarlarca lira harcanarak yapılan tanıtımı adeta tek kuruş almadan tek başına gönüllü olaraktan yapıyor, gönüllü olaraktan sağlıyor. İnci kefalinin tanıtımındaki en önemli noktalardan biri her yıl Erciş'te düzenlenen "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali". Geçtiğimiz yıllarda maalesef değişik sebeplerden dolayı festival kesintiye uğradı ve yapılmadı. Fakat bu yıl Erciş'te, "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi. Festivalin önemi şu tanıtımın yaygın etkisini inanılmaz arttırıyor. Binlerce insan bir alana toplanıyor ve bölge ile ilgili öncelikli olaraktan pozitif bir algı oluşturmasını sağlıyor. Canlı yayında televizyonlar var binlerce insan cep telefonuyla çekim yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve adeta bir birlik havası estiriyor bölgede. Bu noktada kesintiye uğrayan festi başlatan Erciş Kaymakamımız Murat Karaloğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Ümit ödüyoruz ki önümüzdeki yıl bu festival tekrardan kesintiye uğramadan büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam eder" dedi.