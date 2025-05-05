İnci Kefali\'nin Gece Yolculuğu Başladı

İnci kefalinin gece yolculuğu başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Neslinin korunması için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak için yaklaşık 15 gün önce başlattığı göçünü sürdürüyor. Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor. İnci kefali, yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

"İnci kefali yaklaşık 2 haftalık bir fizyolojik sürecini tamamladıktan sonra akarsulara göç ediyor"

Üç ay boyunca balıkların üreme yolculuğunu takip eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin Van Gölü'ne akarsulara göçmesi hem mucizevi hem de zorlu bir yolculuk. Çünkü Van Gölü Karadeniz'nden daha tuzlu binde 21 tuzluluğa sahip. Akarsular ise tatlı su. Dolayısıyla balık gölden hemen akarsuya giremiyor. Yaklaşık 2 haftalık bir fizyolojik sürecini tamamlıyor ve daha sonra yavaş yavaş akarsulara girmeye başlıyor" dedi.

"İnci kefalinin yenemediği tek bir düşman var o da insanoğlu"

Her bir balığın göç süresi yaklaşık 2 hafta sürdüğü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İki hafta boyunca balık hiç bir şekilde yem almıyor. 20 santimlik bir balık düşünelim devasa kayaları aşıyor. Balık ortalama 20 santimetre ama 2-3 metrelik kayaları zıplayarak geçiyor. Akıntıya karşı, martılara karşı, yılanlara karşı, büyük bir var oluş mücadelesi veriyor. İnci kefali bunların hepsini yeniyor, fakat yenemediği tek bir düşman var o da insanoğlu. İnci kefalinin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bunca zorluğu aşan inci kefalini kaçak avcılara yem etmemiz gerekiyor.