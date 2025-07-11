İnci Kefali Yavrularının Van Gölü'ne Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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İnci Kefali Yavrularının Van Gölü'ne Yolculuğu Başladı

İnci Kefali Yavrularının Van Gölü\'ne Yolculuğu Başladı
11.07.2025 11:41
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Van Gölü'ndeki inci kefali yavruları tatlı sulara göç edip göle dönüş yapmaya başladı.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için göç ettiği tatlı sulara bıraktığı yumurtalardan çıkan yavru balıkların göle yolculuğu başladı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, neslini sürdürebilmek için 15 Nisan'da tatlı sulara başlattığı yolculuğun sonuna geldi.

Yaklaşık 3 aydır suyun tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan balıklar, güçlükle ulaştıkları tatlı sulara yumurtalarını bıraktı.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini gerçekleştiren inci kefalinin bıraktığı yumurtalardan yavru balıklar çıktı.

Bir süre akarsularda yaşayan yavru balıkların Van Gölü'ne yolculuğu başladı. Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelenlerin de tanıklık ettiği göç, su altı kamerasıyla görüntülendi.

"Akarsularda hayata yeni başlamış milyarlarca inci kefali var"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, inci kefalinin tatlı sulara yaptığı üreme göçünün yüzde 98 oranında tamamlandığını söyledi.

Balıkların yumurtalarını bıraktıktan sonra göle döndüğünü belirten Akkuş, "Balıklar su sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık iki hafta içerisinde yumurtadan çıkıyor. Akarsuda belli bir zaman geçirdikten sonra tekrar annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne doğru yola çıkıyorlar. Göç aslında iki yönlü gerçekleşen bir olgu." dedi.

İnci kefalinin bölgedeki biyoçeşitliliğin devamı için önemli olduğunu anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"İnci kefalleri yumurtalardan çıktıktan sonra yaklaşık iki hafta akarsuda zaman geçiriyor. Yavru balıklar, hayata alıştıktan ve adapte olduktan sonra annelerinin yolunu izleyerek gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yolculuğa başlıyor. Şu an Van Gölü'nün çevresindeki bütün akarsularda hayata yeni başlamış milyarlarca inci kefali var. İnci kefalinin göçü adete bir görsel şölen oluyor. 15 Nisan'da burası gölden gelen üreme çağına gelmiş büyük balıklarla doluyken bugün ise hayata yeni başlayan milyarlarca inci kefalini görüyoruz. İnci kefali, bölgedeki biyoçeşitliliğin dinamiğini oluşturuyor. Martılar, kaplumbağalar, su yılanları gibi birçok hayvan burada yaşıyor. Burası bir cennet gibi."

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar ise "Daha önce inci kefalinin göçünü fotoğrafladık. Anne balıklar göle döndü. Şimdi de yavru balıklar göle dönüyor. Akarsu, yavru balıklarla dolu." diye konuştu.

Balık göçünü izlemek için İzmir'den geldiğini ifade eden Meryem Çiçek de "Çok güzel bir ambiyans, doğa harikası. İnci kefali yavrularını gördüm. İlk kez kaplumbağalarla bir arada dolaştıklarını, yengeç, yılan gördüm. Hepsi bir arada ve çok güzeller. Fotoğraflama şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnci Kefali Yavrularının Van Gölü'ne Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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