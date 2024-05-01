İnci Kefalinin Muhteşem Gece Yolculuğu - Son Dakika
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İnci Kefalinin Muhteşem Gece Yolculuğu

İnci Kefalinin Muhteşem Gece Yolculuğu

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Van Valiliği öncülüğünde alınan önlemlerle kaçak avcıların hedefi olmaması sağlanıyor.

01.05.2024 11:54  Güncelleme: 12:06
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İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında yasak uygulanırken, bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergilerken, kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. İnci kefalinin yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafesi olan Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

"İnci kefali gece kendini daha iyi güvende hissediyor"

Üç ay boyunca balıkların üreme yolculuğunu takip eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Nisan'dan itibaren akarsuların ağızlarına toplanan inci kefalleri 3 aylık göç yolculuğuna başladı. Göç esas geceleri yoğunlaştı. Geceleri balık kendini daha güvende hissettiği için martılar ve diğer canlılardan daha rahat korunması için göç gece yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz alan Bandimahi Çayı. Sevinerek söylüyoruz ki jandarma yine balık için nöbet tutuyor, balığı koruyor bundan dolayı mutluyuz. Ümit ediyoruz ki sezon sonuna kadar bu koruma çalışmaları aynı hızla devam eder ve bu üreme dönemi başarılı bir şekilde geçer. Burada önemli olan konu balık kendini gece kendini daha güvenli hissediyor ve bu sebepten dolayı göç gece daha yoğun geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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