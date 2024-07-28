İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü Başladı

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Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü"nün ikinci gününde motosikletçiler Kastamonu'dan Ankara'ya hareket etti.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen sürüş, dün İnebolu ilçesinden başladı.

Yolun 100 kilometrelik kısmını tamamlayan motosikletliler, Kastamonu'da mola verdi. Bir öğrenci yurdunda konaklayan motosikletçiler, sabah saatlerinde tekrar yola koyuldu.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesinin İnebolu olduğunu hatırlattı.

Etkinliğe yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün katıldığını anlatan Peker, "340 kilometrelik İstiklal Sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü. Hava şartları çok zorluydu. Yağışta sürüş yaptık. Sürücülere bu zorlu şartlarda etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.