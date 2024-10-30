İneğe Çarpan Otomobilde Kadın Hayatını Kaybetti

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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan Düriye Günebakan (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Ekim akşamı Karakoçan-Yayladere kara yolu, Yalıntaş köyü mevkisinde medyana geldi. Mehmet Selim B. (65) idaresindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek öldü, otomobildeki Mehmet Selim B., Düriye Günebakan ve Ceylan Z. (38) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıç Durumu ağır olan Düriye Günebakan, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Günebakan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk annesi Günebakan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Cenaze, ilçeye bağlı Doğanoğlu köyünde toprağa verilecek.