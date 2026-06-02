İneğe Yardım Ekipleri Ulaştı

02.06.2026 15:51
Sinop'ta rahatsızlanan ineğe yardım için itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda ineği rahatsızlanan çiftçinin yardımına itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Yaylacı köyü Çalca Mahallesi'nde yaşayan Musa Çelik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana götürdü.

Bu sırada hayvanlarından birinin rahatsızlanarak ağaçlık alana düşmesi üzerine Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

Çelik'in yardım talebi üzerine ormanlık alana ulaşan ekipler ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Veteriner hekimce yapılan kontrolde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çelik ise yaptıkları çalışma nedeniyle Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ve jandarma görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

