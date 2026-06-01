Alkollü sürücü çarpıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü sürücü çarpıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı

01.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de otomobiliyle park halindeki araca çarpıp kaçan Sabri E., aracında uyurken polis tarafından yakalandı. 2.76 promil alkollü olan sürücüye 25 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile park halindeki araca çarpıp, kaçan sürücü Sabri E. (32), aracının içinde

uyurken yakalandı. 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaza ihbarı sonrası olay yerine sevk edildi. İncelemede; park halindeki araca 16 BZE 125 plakalı otomobili ile çarpan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi. Ekipler, kaçan sürücünün aracını Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde park halinde buldu. Sürücü koltuğunda uyuyan Sabri E. (32), polis ekipleri tarafından uyandırılarak indirildi.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

Aracı kullanmadığını iddia eden sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem" dedikten bir süre sonra aracı kullandığını itiraf etti. Ekipler daha sonra sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Ancak sürücü, alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı. Sürücü, defalarca denedi ancak başarılı olamadı. Dakikalar süren uğraşların ardından yapılan ölçümde, Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sabri E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, İnegöl, Polis, Bursa, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü çarpıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:23:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü çarpıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.