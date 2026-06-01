Alkollü sürücü çarpıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile park halindeki araca çarpıp, kaçan sürücü Sabri E. (32), aracının içinde

uyurken yakalandı. 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaza ihbarı sonrası olay yerine sevk edildi. İncelemede; park halindeki araca 16 BZE 125 plakalı otomobili ile çarpan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi. Ekipler, kaçan sürücünün aracını Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde park halinde buldu. Sürücü koltuğunda uyuyan Sabri E. (32), polis ekipleri tarafından uyandırılarak indirildi.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

Aracı kullanmadığını iddia eden sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem" dedikten bir süre sonra aracı kullandığını itiraf etti. Ekipler daha sonra sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Ancak sürücü, alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı. Sürücü, defalarca denedi ancak başarılı olamadı. Dakikalar süren uğraşların ardından yapılan ölçümde, Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sabri E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.