İnegöl'de Doğal Gaz Sızıntısı Nedeniyle Cadde Kapatıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Doğal Gaz Sızıntısı Nedeniyle Cadde Kapatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle Mimar Sinan Caddesi trafiğe kapatıldı.

16.01.2025 22:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Mimar Sinan Caddesi Hastane Kavşağı'nda altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddedeki trafiği durdurdu.

Doğalgaz borusundaki hasarın onarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Şantiye İşletme Müdürü Yavuz Senemen, gazetecilere kazı yapan iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar verdiğini söyledi.

Güvenlik önlemi nedeniyle bölgenin gaz akışının kesildiğini belirten Senemen, yapılacak çalışmanın ardından gaz akışının yeniden sağlanacağını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Doğal Gaz Sızıntısı Nedeniyle Cadde Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Doğal Gaz Sızıntısı Nedeniyle Cadde Kapatıldı - Son Dakika
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