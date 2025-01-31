İnegöl'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza - Son Dakika
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İnegöl'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza

İnegöl\'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü İbrahim A., otomobiliyle sokakta drift yaparken sosyal medyada görüntülendi. Sürücüye toplam 65 bin 99 TL ceza kesildi ve aracı 2 ay trafikten menedildi.

31.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:01
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim A. (22), otomobiliyle sokakta dakikalarca drift attı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ehliyetsiz sürücüye toplam 65 bin 99 TL ceza kesilirken, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 5'inci Metal Sokak'ta İbrahim A., 41 ARY 298 plakalı otomobiliyle, dakikalarca drift attı. Arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anların sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 'Drift atma' suçundan 46 bin 393 TL, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan ise 18 bin 706 TL olmak üzere toplam 65 bin 99 TL cezai işlem uyguladı. Araç ise 2 ay trafikten menedildi.

Haber Yavuz YILMAZ Kamera İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza - Son Dakika
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