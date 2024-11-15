İnegöl'de Feci Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Feci Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl\'de Feci Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

15.11.2024 22:09  Güncelleme: 22:11
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl- Domaniç yolu üzerinde meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden, Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sertan Oruç (35) idaresindeki 43 US 163 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü ile araçta bulunan Ülker K. (58), Fadime K. (36), İsmail K. (35), Beyza K. (17) ve Yağmur K. (12) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2'si çocuk 6 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TIR sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Feci Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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