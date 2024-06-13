İnegöl'de Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle trafik tıkanınca sürücü geri manevra yaparak gitti - Son Dakika
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İnegöl'de Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle trafik tıkanınca sürücü geri manevra yaparak gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle tıkanan trafikte ilerleyemeyen sürücü, diğer araçların arasında otomobiliyle geri manevra yaparak gitti. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

13.06.2024 13:00
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle tıkanan trafikte ilerleyemeyen sürücü, diğer araçların arasında otomobiliyle geri manevra yaparak gitti. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinden Hükümet Kavşağı'na otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kavşakta Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle trafik tıkanınca geri manevra yaparak ters yönde hızla ilerlemeye başladı. Diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı sürücü, otomobiliyle 500 metre geri giderek Çimen Camisi kavşağından dönüş yaptı. Sürücünün trafiği tehlikeye atan yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle trafik tıkanınca sürücü geri manevra yaparak gitti - Son Dakika
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