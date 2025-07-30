İnegöl'de Hırsızlık: Çelik Kasa ve İmitasyon Takı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinden çaldıkları 150 kilo ağırlığındaki çelik kasayı, içinden imitasyon takı çıkınca tarlaya atan 2 şüpheli, yakalandı.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde dün gece bir mobilya imalathanesine giren Cihan V. (20) ile Yahya T. (20), buradaki çelik kasayı açmaya çalıştı. Şüpheliler, açamayınca kasayı kucaklayarak iş yerinden çıkarıp, geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Sabah iş yerine gelen firma yetkilisi kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 70 kameradan kayıt izleyerek kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Kasa ise Halhalca Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. İçindeki takıların imitasyon olduğunu anlayınca kasayı atıp kaçtıklarını söyleyen şüphelilerden Cihan V.'nin 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 4 ay hapis cezası ile 40'a yakın 'hırsızlık' suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),