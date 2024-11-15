İnegöl\'de İş Kazası: İşçi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Kurşunlu Mahallesi'nde bir mobilya fabrikasında çalışan Adem B. (27), henüz belirlenemeyen nedenle makineye elini kaptırdı.

Sağ el parmaklarında derin kesikler oluşan işçi, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adem B, burada yapılan müdahalenin ardından kendisinin talebiyle Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

İş kazasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.