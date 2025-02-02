İnegöl'de İşçi Kepçe ile Kamyon Arasında Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kepçe ile kamyon arasında sıkışan işçi yaralandı.
Akhisar Mahallesi Güzeltepe Sokak'ta gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında işçi Özgür M. (26), kepçe ile kamyon arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özgür M'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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