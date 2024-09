İnegöl\'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontnolünü kaybettiği otomobilin, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne 43 ACG 510 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Recep C. (39), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Sinan S.'nin (39) kullandığı 11 ABE 636 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Araçların savrulduğu kazada sürücüler ile Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. (7), Defne S. (6), Demir S. (3) ve Elif S. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Yüksel C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),