İnegöl\'de Kar Yağışı Kazalara ve Eğlencelere Neden Oldu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler zor anlar yaşayıp, kaza yaptı. Bir vatandaş ise otomobilinin tavanına yaptığı 'kardan adam' ile şehir turu atarken, kızaklarıyla sokaklara çıkan genç ve çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi.

İlçede akşam saatlerinde etkisi gösteren kar nedeniyle yollar kayganlaşırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İnegöl'ün Fatih Mahallesi'nde Aşık Veysel Caddesi'nde kayganlaşan yolda hasarlı kazalar meydana gelirken, sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çok sayıda kazanın meydana geldiği caddeye sevk edilen polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, belediye ekipleri ise tuzlama çalışması yaptı.

Karın keyfini çıkarmak isteyen bir vatandaş ise otomobilinin tavanına yaptığı kardan adamın başına huni koyup, şehir turu attı. Çocuklar kartopu oynarken, bazıları da aracın arkasında bağladığı kızakla kaydı.