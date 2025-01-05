İnegöl'de Kaza: İki Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu, Cerrah Kavşağı yakınında seyir halinde olan Abdullah S. (18) yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, karşı şeride geçip kaza yaptı.

Kazada sürücü Abdullah S. ile hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Abdullah S. (17) de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.