İnegöl'de Minibüs Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Emre A. (23) yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 AKL 489 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Emre A, ikiz kardeşi Muhammed A. (23) ve Sedat Ö. (18) yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.