İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

L.Ö'nün kullandığı 16 BNA 950 plakalı motosiklet, Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi'nde H.A. (60) yönetimindeki 16 AJU 088 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Refüjü aşan motosikletin savrulan sürücüsüne, karşı yönden gelen K.K. (23) idaresindeki 16 BAE 241 plakalı otomobil çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin altında kalan L.Ö, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.