İnegöl'de Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
H.B. (14) yönetimindeki 16 AFB 757 plakalı motosiklet, Yenişehir Caddesi'nde M.Ş. idaresindeki 16 PD 400 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan H.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan H.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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