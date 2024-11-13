İnegöl\'de Motosiklet-Minibüs Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnegöl Organize Sanayi girişinde İsmail T. idaresindeki 26 S 6168 plakalı servis minibüsü ile Ziyat E'nin (39) kullandığı 16 MA 7495 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
İhbarın ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ziyat E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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