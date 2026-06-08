TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Özkan Çakal, mahkemece tutuklanırken. Şüphelilerden Emirhan Y., Melih K., Uğurcan V. ile Berat V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Pompalı Tüfekle Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
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