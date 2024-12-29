İnegöl\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncel

İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl- Yenişehir yolundaki Özdilek kavşağında, boşanma aşamasındaki çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.,

Ailelerin karışmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim K. (52) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi, yakalamak için çalışma başlattı.