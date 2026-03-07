İnegöl\'de Tabanca Kazası: Bir Kişi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Fatih Ş. (42), evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Sabri Demirci Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Ş., evinde ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.