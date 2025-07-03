İnegöl\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'dan getirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 bronz ve 5 altın sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri 100 bin dolara satmayı planlayan C.Ç. gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan getirilen tarihi eserlerin İnegöl ilçesinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, C.Ç. isimli tarihi eser kaçakçısını ilçe merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 bronz ve 5 altın sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri 100 bin dolara satmayı planladığı öğrenilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.